Корабль Orion с астронавтами на борту облетит Луну

Космический корабль Orion миссии Artemis II 6 апреля 2026 года достигнет Луны и совершит облет земного спутника, сообщается на сайте NASA.

Ожидается, что корабль с экипажем из четырех астронавтов на борту пройдет на расстоянии всего около 7,5 тысячи километров от лунной поверхности за обратной стороной спутника. При этом облет будет частично происходить в ручном режиме — для испытаний ручного управления.

Астронавты во время облета Луны проведут визуальные наблюдения и сделают снимки высокого разрешения, которые невозможно получить с Земли. Удаляться от земного спутника Orion начнет вечером 6 апреля.

Затем корабль использует «траекторию свободного возврата». Гравитация Луны естественным образом направит Orion обратно к Земле без необходимости запуска основных двигателей на обратном пути, он приводнится в Тихом океане.

Artemis II — первый полет на Луну за прошедшие полвека, при этом миссия не предполагает высадки на поверхность. Основная цель — протестировать в реальных условиях ракету корабль Orion и все другие системы перед дальнейшими полетами.