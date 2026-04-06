Человек и космос
Корабль Orion с астронавтами на борту облетит Луну

Космический корабль Orion миссии Artemis II 6 апреля 2026 года достигнет Луны и совершит облет земного спутника, сообщается на сайте NASA.

Ожидается, что корабль с экипажем из четырех астронавтов на борту пройдет на расстоянии всего около 7,5 тысячи километров от лунной поверхности за обратной стороной спутника. При этом облет будет частично происходить в ручном режиме — для испытаний ручного управления.

Астронавты во время облета Луны проведут визуальные наблюдения и сделают снимки высокого разрешения, которые невозможно получить с Земли. Удаляться от земного спутника Orion начнет вечером 6 апреля.

Затем корабль использует «траекторию свободного возврата». Гравитация Луны естественным образом направит Orion обратно к Земле без необходимости запуска основных двигателей на обратном пути, он приводнится в Тихом океане.

Artemis II — первый полет на Луну за прошедшие полвека, при этом миссия не предполагает высадки на поверхность. Основная цель — протестировать в реальных условиях ракету корабль Orion и все другие системы перед дальнейшими полетами.

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?