Неделя космоса стартовала в России

Первая в России Неделя космоса стартовала 6 апреля, она приурочена к 65-летию первого полета человека на орбиту Земли. По стране пройдут сотни тематических мероприятий — от концертов и фестивалей до выставок и лекций.

Роскосмос предложил проводить мероприятие по аналогии с Всемирной неделей космоса, официально учрежденной ООН в 1999 году и проходящей в октябре. Инициативу поддержал президент Владимир Путин.

Так, 7 апреля в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой пройдет просветительский марафон «Космос со Знанием», где участникам на вопросы в режиме реального времени ответят космонавты с Международной космической станции.

Запланирован Всероссийский космический диктант, в национальный прокат выйдет картина для детей «Моя собака — космонавт». Также по всей России в кинотеатрах состоятся бесплатные показы документальной ленты «Гагарин. Обнимая мир».

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.