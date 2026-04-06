НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Неделя космоса стартовала в России

Источник:
Sibnet.ru
184 3
Космонавт Юрий Гагарин
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Первая в России Неделя космоса стартовала 6 апреля, она приурочена к 65-летию первого полета человека на орбиту Земли. По стране пройдут сотни тематических мероприятий — от концертов и фестивалей до выставок и лекций.

Роскосмос предложил проводить мероприятие по аналогии с Всемирной неделей космоса, официально учрежденной ООН в 1999 году и проходящей в октябре. Инициативу поддержал президент Владимир Путин.

Так, 7 апреля в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой пройдет просветительский марафон «Космос со Знанием», где участникам на вопросы в режиме реального времени ответят космонавты с Международной космической станции.

Запланирован Всероссийский космический диктант, в национальный прокат выйдет картина для детей «Моя собака — космонавт». Также по всей России в кинотеатрах состоятся бесплатные показы документальной ленты «Гагарин. Обнимая мир».

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

SIBNET.RU В MAX
Наука #Космос
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (3)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?