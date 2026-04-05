НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Снегирь снял маску в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
1654 0
Снегирь в шоу «Маска» на НТВ
Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Лягушка и любимец Филиппа Киркорова Сурикат впервые попали в номинацию в шоу «Маска», а Снегирь уже не в первый раз рискует покинуть шоу. Это и произошло в девятом выпуске седьмого сезона проекта.

Сурикат использовал полученный иммунитет. Валерия, Тимур Родригез, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко голосовали за то, чтобы маску снял Снегирь. Только Александр Панайотов, заменяющий Сергея Лазарева, выбрал Лягушку.

Члены жюри предполагали, что под маской скрывается Дима Журавлев, Роман Архипов или Арсений Бородин. Они угадали: это действительно был солист группы «Челси».

Теперь в проекте остались семь участников-полуфиналистов: Месяц, Бобер, Лягушка, Жираф, Сурикат и Колибри.

Шоу «Маска» уже покинули Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина) и Гиппопотам (Родион Газманов).

Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?