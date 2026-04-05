Снегирь снял маску в шоу «Маска»

Лягушка и любимец Филиппа Киркорова Сурикат впервые попали в номинацию в шоу «Маска», а Снегирь уже не в первый раз рискует покинуть шоу. Это и произошло в девятом выпуске седьмого сезона проекта.

Сурикат использовал полученный иммунитет. Валерия, Тимур Родригез, Филипп Киркоров и Регина Тодоренко голосовали за то, чтобы маску снял Снегирь. Только Александр Панайотов, заменяющий Сергея Лазарева, выбрал Лягушку.

Члены жюри предполагали, что под маской скрывается Дима Журавлев, Роман Архипов или Арсений Бородин. Они угадали: это действительно был солист группы «Челси».

Теперь в проекте остались семь участников-полуфиналистов: Месяц, Бобер, Лягушка, Жираф, Сурикат и Колибри.

Шоу «Маска» уже покинули Одуванчик (Роза Сябитова), Жук (Дмитрий Тарасов), Богатырь (Илья Зудин), Коралл (Катя Лель), Баран (Андрей Норкн), Лиса (Маргарита Суханкина) и Гиппопотам (Родион Газманов).