Страстная неделя началась у православных 6 апреля. Верующие в эти дни, каждый из которых называется Великим, вспоминают страдания Христа перед распятием и готовятся к Пасхе — празднику в честь Светлого Христова Воскресения.

Последняя неделя перед Пасхой

Согласно православному церковному календарю, Страстная неделя начинается в понедельник и длится до 12 апреля. Также ее называют «Великая седмица» — в силу того, что для христиан она превосходит по значимости все остальные дни года.

Каждый день Страстной недели имеет свое символическое значение и отсылает к евангельским событиям, связанным с последними днями земной жизни Христа. Например, в понедельник вспоминают историю ветхозаветного патриарха Иосифа.

Кроме того, в этот день начинается процесс приготовления мира — он длится несколько дней и завершается в четверг. Миро — освященное ароматическое масло, которое варится только раз в году, его используют для помазания после крещения.

На второй день Страстной недели верующие вспоминают проповеди Христа. В среду — помазание Христа миром и предательство Иуды Искариота. На четвертый день Страстной седмицы — Тайную вечерю.

Страстная пятница — самый мрачный и скорбный день перед Пасхой. В этот день христиане вспоминают, как Христос был подвергнут крестным страданиям и смерти. На шестой день вспоминается погребение Иисуса. Кульминация пасхальной ночи — Крестный ход.

Именно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь. После его доставляют в разные уголки мира, включая Россию. Также в этот день освящают куличи и крашеные яйца.

Что нельзя делать

Страстная неделя — самый строгий период Великого поста. Во все дни Страстной седмицы запрещается употребление продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц.

Приготовление пищи должно быть максимально простым — без добавления растительного масла, соли и специй. Также рекомендуется ограничить количество приемов пищи — до одного или двух в день.

Верующим в Страстную неделю нельзя развлекаться и посещать празднества, участвовать в спорах, распускать слухи, агрессивно общаться или обсуждать суетные темы, отвлекающие от духовного настроя. Православным не рекомендуется изнурительный труд.

Не принято в Страстную неделю проводить венчания и крещения. Также в этот период не допускаются традиционные поминовения усопших — такие мероприятия начинаются только после Пасхи.