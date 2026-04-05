Ученые нашли объяснение главному секрету женской груди

Источник:
Newsweek
1109 2
Кормление грудью
Финские ученые предложили еще одно объяснение, почему грудь у женщин выступает над поверхностью грудной клетки постоянно, а не только в период беременности или кормления: рельеф связан с ее функцией грелки.

В отличие от самок большинства других млекопитающих, женщины сохраняют выраженные молочные железы с момента полового созревания на протяжении всей жизни. При этом такой размер и форма не являются необходимыми для выработки молока и даже имеют недостатки, включая физическую нагрузку и проблемы со здоровьем.

Ранее выдвигались теории, что грудь эволюционировала как жировой запас или сигнал полового отбора, однако ни одна из них полностью не объясняла, почему она остается увеличенной круглый год.

Грудь может служить «встроенной» согревающей поверхностью для новорожденных, приводит Newsweek объяснение исследователи из Университета Оулу в Финляндии.

Система терморегуляции у младенцев еще не развита, и даже небольшое падение температуры может быть опасным. Это было особенно актуально в древние времена, до появления современной одежды и отопления.

Три размера счастья: научный взгляд на женскую грудь

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент в климатической камере. Они измеряли температуру поверхности кожи с помощью тепловизионной съемки у трех групп — кормящих женщин, некормящих женщин и мужчин. Участники подвергались воздействию трех различных температур окружающей среды — теплой, умеренной и прохладной.

Исследователи обнаружили, что у кормящих женщин температура поверхности груди была стабильно выше, чем у представителей других групп, и снижалась гораздо меньше при похолодании.

Широкая поверхность, создаваемая тканью молочной железы, может усиливать теплообмен во время кормления или просто при контакте, снижая риск переохлаждения у младенца.

Автор исследования Юхо-Антти Юнно пояснил, что это могло повышать шансы новорожденного на выживание и дает эволюционно обоснованное объяснение развитию выступающей груди у женщин. При этом ученые подчеркивают, что их работа — поиск ответа, а не сам ответ: необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эта функция формировала эволюцию человека на протяжении тысячелетий.

Еще по теме
Российские ученые открыли в Антарктиде новый объект
Шутки помогли древним людям выиграть половую конкуренцию
Климат в России стал резко континентальным
Появилась новая теория рождения Вселенной
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
22
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета
15
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков