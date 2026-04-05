Ученые нашли объяснение главному секрету женской груди

Финские ученые предложили еще одно объяснение, почему грудь у женщин выступает над поверхностью грудной клетки постоянно, а не только в период беременности или кормления: рельеф связан с ее функцией грелки.

В отличие от самок большинства других млекопитающих, женщины сохраняют выраженные молочные железы с момента полового созревания на протяжении всей жизни. При этом такой размер и форма не являются необходимыми для выработки молока и даже имеют недостатки, включая физическую нагрузку и проблемы со здоровьем.

Ранее выдвигались теории, что грудь эволюционировала как жировой запас или сигнал полового отбора, однако ни одна из них полностью не объясняла, почему она остается увеличенной круглый год.

Грудь может служить «встроенной» согревающей поверхностью для новорожденных, приводит Newsweek объяснение исследователи из Университета Оулу в Финляндии.

Система терморегуляции у младенцев еще не развита, и даже небольшое падение температуры может быть опасным. Это было особенно актуально в древние времена, до появления современной одежды и отопления.

#Здоровье Три размера счастья: научный взгляд на женскую грудь

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент в климатической камере. Они измеряли температуру поверхности кожи с помощью тепловизионной съемки у трех групп — кормящих женщин, некормящих женщин и мужчин. Участники подвергались воздействию трех различных температур окружающей среды — теплой, умеренной и прохладной.

Исследователи обнаружили, что у кормящих женщин температура поверхности груди была стабильно выше, чем у представителей других групп, и снижалась гораздо меньше при похолодании.

Широкая поверхность, создаваемая тканью молочной железы, может усиливать теплообмен во время кормления или просто при контакте, снижая риск переохлаждения у младенца.

Автор исследования Юхо-Антти Юнно пояснил, что это могло повышать шансы новорожденного на выживание и дает эволюционно обоснованное объяснение развитию выступающей груди у женщин. При этом ученые подчеркивают, что их работа — поиск ответа, а не сам ответ: необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эта функция формировала эволюцию человека на протяжении тысячелетий.