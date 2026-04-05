Взрывчатку у трубопровода с российским газом обнаружили в Сербии

Военные и полиция обнаружили взрывчатку и детонаторы около газовой инфраструктуры в Сербии, по которой российский газ поступает в Венгрию, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Наши подразделения обнаружили взрывчатое вещество большой разрушительной силы и детонаторы, необходимые для его активации», — сообщил Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Сербии проинформировал об инциденте премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Вучич в комментарии изданию Blic уточнил, что взрывчатку недалеко от населенного пункта Велебит (община Канижа, Северно-Банатский округ, автономный край Воеводина). «Насколько я понимаю, они обнаружили два рюкзака и два больших пакета взрывчатки с детонаторами», — сказал он.

Сербский лидер пригрозил «безжалостной расплатой» любому, кто «угрожает жизненно важной инфраструктуре Республики Сербия». Идет расследование, «существуют определенные зацепки», сообщил Вучич, не уточнив, что имеет в виду.

Орбан созвал экстренное заседание совета обороны. «Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство и средства для его приведения в действие на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Сербию и Венгрию», — написал он в соцсетях.