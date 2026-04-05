Экстрасенс Влад Череватый позвал всех на кладбище

Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Влад Череватый навел порядок на заброшенном кладбище в Старобельске (ЛНР).

Череватый в телеграм-канале призвал всех желающих помочь с уборкой на заброшенном кладбище. Первый этап состоялся 3 апреля, а второй — 5 апреля.

«Для меня это — ритуал, практика, которая очищает не только землю, но и нашу собственную душу. Когда ты наводишь порядок на чужой, забытой могиле, ты наводишь порядок и в себе. Ты восстанавливаешь связь, отдаешь энергию уважения и получаешь взамен необъяснимое чувство умиротворения», — написал Череватый.

Экстрасенс отметил, что на этом кладбище много могил его знакомых.

Череватый — победитель 23-го сезона и финалист 22-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ. Позиционирует себя как специалист по темной магии, работающий с сущностью по имени «демон Толик».