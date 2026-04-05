Астронавты Artemis II снова остались без туалета

Экипаж летящей к Луне космической миссии Artemis II («Артемида II») столкнулся с повторной неисправностью туалета в капсуле Orion.

Инженеры предполагают, что причиной может быть обледенение трубопровода. Астронавтам рекомендовано использовать резервные средства сбора отходов, пишет Associated Press со ссылкой на Центр управления полетами NASA.

Система санитарного обеспечения начала работать нестабильно сразу после старта миссии 1 апреля, однако вскоре экипаж устранил неисправность.

Астронавты уже преодолели более половины пути и готовятся к историческому облету Луны. В составе экипажа — три астронавта из США, в том числе женщина, и один из Канады.

Миссия Artemis II должна установить рекорд дальности полета для человека, преодолев более 252 тысяч миль (400 тысяч километров) от Земли, прежде чем совершить разворот за Луной и вернуться домой без остановок и выхода на лунную орбиту.