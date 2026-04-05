США спасли экипаж сбитого над Ираном истребителя F-15

Американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-15E, сообщил президент США Дональд Трамп. Пилота эвакуировали через несколько часов после инцидента.

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь.

«Мы его достали! Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы Соединенных Штатов провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров, который, кстати, является очень уважаемым полковником, и я с огромной радостью сообщаю вам, что он жив и здоров», — написал Трамп в Truth Social.

По словам главы Белого дома, штурман-оператор получил ранения, но «с ним все будет в порядке».

Американские чиновники рассказали NYT, что офицер ВВС был спасен силами специальных операций США в ходе рискованной субботней операции, спецназ проник вглубь территории противника. В то же время самолеты сбросили бомбы и открыли огонь по иранским силам, чтобы оттеснить их от района, где был летчик.