Кремль продолжает подготовку к празднованию Дня Победы в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

На этой неделе в некоторых популярных z-каналах стала появляться информация, что парад Победы в Москве может быть отменен. Причин подобного решения никто не озвучил.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — сказал Песков с «Осторожно Media», его ответ опубликовала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что ряд зарубежных лидеров выразили желание посетить Москву 9 мая, в связи с чем у президента Владимира Путина запланированы международные контакты.

На юбилейный Парад Победы в Москву в прошлом году прибыли лидеры почти 30 государств. Среди главных гостей — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.