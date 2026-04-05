НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
2170 1
Парад Победы в честь 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2025 года
Фото: Алексей Майшев, «Россия сегодня» / CC BY 4.0

Кремль продолжает подготовку к празднованию Дня Победы в этом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

На этой неделе в некоторых популярных z-каналах стала появляться информация, что парад Победы в Москве может быть отменен. Причин подобного решения никто не озвучил.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — сказал Песков с «Осторожно Media», его ответ опубликовала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что ряд зарубежных лидеров выразили желание посетить Москву 9 мая, в связи с чем у президента Владимира Путина запланированы международные контакты.

На юбилейный Парад Победы в Москву в прошлом году прибыли лидеры почти 30 государств. Среди главных гостей — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политика #Россия
Обсуждение (1)
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?