Как соль стала двигателем цивилизации

Хорошо знакомая соль на кухонном столе — один из ценнейших продуктов древности, повлиявший на историю человечества наравне с паровым двигателем и антибиотиками.

Поваренная соль (NaCl) состоит на 97% из натрия и хлора и небольшого количества примесей. Соль — единственный минерал, которое люди употребляют в пищу в чистом виде, в среднем каждый человек ежегодно съедает несколько килограммов белых кристаллов.

Почему люди стали солить еду

Переход к оседлому сельскому хозяйству и растительной диете в неолите вызвал потребность в соли, так как растения бедны натрием. До этого древние люди получали необходимый натрий из мяса и крови животных.

Когда именно человек начал употреблять соль, установить сложно. Однако археологические находки указывают, что люди добывали соль уже десять тысяч лет назад.

Скорее всего, человечество открыло соль, наблюдая за животными. Например, копытные часто преодолевают огромные расстояния, чтобы добраться до солонцов — выходов соли на поверхность. Охотники, следившие за добычей, могли из любопытства попробовать соль.

Также есть версия, что первую соль древние люди оценили, сжигая в кострах некоторые зонтичные растения — их зола имеет соленый привкус. Открытая случайно, такая зола могла в дальнейшем использоваться в качестве приправы к разнообразным блюдам.

По цене золота

Самый древний из известных городов Европы, который располагается на территории современной Болгарии, построен вокруг соляного рудника. Примерно 8 тысяч лет назад там добывали соль уже промышленным способом — выпаривали из рассола в керамических сосудах.

Почти вся соль из этого рудника шла на продажу — при этом ее стоимость была баснословной. Столетиями соль буквально ценилась на вес золота и была самым важным товаром между племенами и странами.

Позже в странах с жарким климатом научились выпаривать соль из морской воды. А на севере соль добывали прямо противоположным способом — морскую воду замораживали, а затем скалывали ледяную корку, пока на дне не оставался осадок, это и была соль.

Еще позже соль стали добывать при помощи промышленной очистки залежей каменной соли, располагающихся на местах высохших морей. К этому времени стоимость «белого золота» пошла вниз и соль стала общедоступна.

Торговые пути и шахты

Белый минерал стал для людей основным источником натрия и хлора — лишенное этих химических элементов человеческое тело неизбежно погибает в течение считанных дней.

Однако спасительная роль соли на этом не закончилась — она открыла для человечества консервацию. До этого еду требовалось съедать сразу. Благодаря соли стало возможно готовить мясо и рыбу «про запас», что позволило переживать голодные зимы и совершать длительные переходы.

Соль применяли для очистки шкур животных, она стала первым эффективным лекарством — ее использовали для обеззараживания ран и предотвращения кишечных инфекций в условиях плохой гигиены.

Скорее всего, соль была первым универсальным эквивалентом стоимости — по аналогии с более поздним золотом. Благодаря белому минералу появились первые глобальные торговые пути. Необходимость добывать соль заставляла людей строить сложные шахты и развивать транспорт.

Таким образом, соль — намного больше, чем просто еда. Историки полагают, что соль выступила ключевым продуктом, позволившим создать из немногочисленных групп кочевых охотников современную оседлую цивилизацию.