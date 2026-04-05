Пользователям iPhone посоветовали экстренно обновить iOS

Пользователям iPhone порекомендовали экстренно обновить iOS
Пользователям старых iPhone рекомендуется экстренно обновить iOS из-за угрозы нового хакерского инструмента под кодовым названием DarkSword, соответствующее сообщение распространила Apple.

Компания выпустила внеплановое обновление iOS 18.7.7 под номером сборки 22H340 и настоятельно порекомендовала пользователям установить патч или перейти на новейшую iOS 26, которая невосприимчива к атаке.

DarkSword позволяет незаметно заражать устройства при посещении скомпрометированных сайтов — без каких-либо действий со стороны владельца. Инструмент использует шесть ошибок безопасности, каждая из которых получила отдельный идентификатор.

После взлома атакующий код перехватывает штатные системные процессы iOS, заставляя их передавать данные наружу. Он похищает пароли, фотографии, переписку из всех социальных сетей, историю браузера, заметки, ключи от криптокошельков.

Предположительно, DarkSword первоначально был создан в интересах американских спецслужб, однако затем попал в руки злоумышленников. В качестве альтернативной обновлению меры можно активировать на iPhone встроенный «Режим блокировки».

