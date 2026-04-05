Вербное воскресенье отметят православные верующие 5 апреля — один из главных весенних праздников церковного календаря напоминает о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим.

В православной традиции праздник входит в число двунадесятых —12 важнейших. Его официальное название — Вход Господень в Иерусалим. Праздник отмечают ровно за неделю до Воскресения Христова, в шестое воскресенье Великого поста.

Событие праздника подробно описано в Евангелии — Иисус въехал в Иерусалим перед иудейской Пасхой на молодом осле — символе смирения, а горожане торжественно встречали его, устилая путь пальмовыми ветвями.

Символом торжества в России вместо пальмы являются веточки вербы. Главная традиция Вербного воскресенья — освящение вербовых веточек в храме. Освященная верба после службы традиционно приносится домой и хранится весь год у икон.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот праздник нельзя ругаться, ссориться и обижать окружающих, устраивать шумные гуляния. Не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом, однако обычные повседневные дела не возбраняются.

В Вербное воскресенье лучше избегать маникюра, стрижки, покраски волос. Но если в этом есть необходимость — можно сделать исключение. Не поощряется в этот день забота о своей внешности.

Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, но в честь праздника церковный устав делает послабление — разрешено есть рыбу, морепродукты и рыбные блюда, также можно использовать растительное масло и выпить немного красного вина.