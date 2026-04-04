НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп выставил Ирану «адский ультиматум»

Источник:
Sibnet.ru
1783 4
Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Ирану дается 48 часов для заключения сделки с Соединенными Штатами, далее последует мощная атака, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Помните, когда я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад», — написал американский лидер.

Ранее глава Белого дома сообщил, что временно ограничил удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней на фоне переговоров с Тегераном. Этот срок истекает 6 апреля. Однако иранские власти опровергли факт прямых переговоров с Вашингтоном.

Трамп пригрозил уничтожить все электростанции страны, если Тегеран не пойдет на сделку, которая включает 15 пунктов, среди которых отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных прокси за рубежом и полное открытие Ормузского пролива.

Еще по теме
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
Международный экономический форум пройдет в Москве
Трамп высмеял «побитого женой» Макрона
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?