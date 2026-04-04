Трамп выставил Ирану «адский ультиматум»

Ирану дается 48 часов для заключения сделки с Соединенными Штатами, далее последует мощная атака, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Помните, когда я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад», — написал американский лидер.

Ранее глава Белого дома сообщил, что временно ограничил удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней на фоне переговоров с Тегераном. Этот срок истекает 6 апреля. Однако иранские власти опровергли факт прямых переговоров с Вашингтоном.

Трамп пригрозил уничтожить все электростанции страны, если Тегеран не пойдет на сделку, которая включает 15 пунктов, среди которых отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных прокси за рубежом и полное открытие Ормузского пролива.