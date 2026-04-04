Путин дал гражданство правнуку Льва Толстого

Президент Владимир Путин дал российское гражданство правнуку писателя Льва Толстого Даниилу Толстому. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Даниил Толстой родился в 1972 году в Швеции — туда его семья переехала в 1917 году. Он впервые посетил Россию в 1989 году. В 2016 правнук писателя переехал в Россию для работы над проектом экологического сельского хозяйства в Тульской области.

Шведская компания в рамках проекта купила 5 тысяч гектаров, позднее Толстой сам приобрел еще 7 тысяч гектаров земли и пятьсот коров. Он рассказывал журналистам, что после того увиденных заброшенных полей к нему пришла идея вернуться на родину.

Даниил Толстой приходится правнуком писателя по линии четвертого сына, Льва. В Швецию в 1917 году переехала жена Льва Львовича Толстого — Дора Толстая вместе с восемью детьми.