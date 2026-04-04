Массовый сбой произошел в системе бесконтактной оплаты Vendista, сообщила техническая поддержка сервиса.

Сбой затронул обработку платежей через ВТБ, «Т‑Банк», «Альфа-банк», говорится в сообщении. Это подтвердила система мониторинга доступности банковских серверов от самой Vendista. При этом оплата по QR-коду работает.

Vendista — эквайринговый сервис для POS-терминалов, которые используются для приема бесконтактной оплаты в магазинах, заведениях общепита, торговых автоматах, АЗС, гостиничном бизнесе.

Терминалы бесконтактной оплаты Vendista перестали работать утром 4 апреля — при попытке оплатить услугу или товар появлялась ошибка «Задержка в банке». Массовый сбой был устранен вечером, в настоящее время терминалы работают в штатном режиме.