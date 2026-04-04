Назван самый простой способ защиты от телефонных мошенников

Самая простая стратегия защиты от телефонных мошенников — отказ от диалога с незнакомцами, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

По его словам, как только раздается телефонный звонок от неизвестного, который озвучивает любую тревожащую информацию, гражданину необходимо сразу завершить разговор, положив трубку.

«Не разговаривайте, это рецепт безопасности. Не надо никаких фраз говорить в ответ телефонным мошенникам и не надо их ни о чем спрашивать», — подчеркнул Васенин в комментарии пресс-службе ведомства.

Он уточнил, что сам механизм обмана построен таким образом, чтобы заставить жертву волноваться и на этом фоне выполнять дальнейшие действия, не подвергая их сомнению.

Злоумышленники хорошо знают, как работать с психологическим портретом человека, и способны вызвать беспокойство практически у любого, отметил представитель МВД.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?