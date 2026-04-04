Россия нанесла групповой удар возмездия по Украине

Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам ВПК Украины, а также энергетическим объектам, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Применено высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении. Известно, что минувшей ночью взрывы раздались в Киеве, Сумах, а также ряде других городах Украины.

Удары нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России. Ведомство подчеркнуло, что все цели были достигнуты, назначенные объекты поражены.

Минобороны ранее неоднократно подчеркивало, что дальнобойные удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.