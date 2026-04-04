Корабль Orion пролетел больше половины пути к Луне

Космический корабль Orion миссии Artemis II
Фото: © NASA

Космический корабль Orion миссии Artemis II прошел более половины пути к Луне, сообщило NASA в социальной сети X.

Orion уже прошел расстояние более 254 тысяч километров, при этом расстояние от Земли до Луны составляет чуть больше 384 тысяч километров. Ожидается, что земной спутник корабль облетит через два дня.

Artemis II — первая пилотируемая экспедиция космического корабля Orion. Экипаж из четырех астронавтов обогнет обратную сторону Луны без посадки, пролетев на расстоянии примерно 8 тысяч километров от поверхности спутника. Миссия рассчитана на десять дней.

Это первый пилотируемый полет к спутнику Земли с 1972 года. В ходе миссии астронавты должны проверить работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.

Обсуждение (6)
