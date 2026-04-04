Утвержден новый ГОСТ на булочки

Фото: matsuyuki / CC BY-SA 2.0

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, включая булочки, плюшки и лепешки, сообщила пресс-служба ведомства.

Прежний норматив разработали около 40 лет назад, поэтому он перестал соответствовать текущему уровню технологий и не учитывает современные экономические и социальные условия. Новый ГОСТ должен устранить этот разрыв, отметило ведомство.

Стандарт распространяется на изделия из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сорта с содержанием по рецептуре сахара или масложировых продуктов не менее 14% и более к массе муки.

ГОСТ ограничивает время хранения продукции на предприятии после выпечки: до десяти часов для изделий тяжелее 0,2 килограмма и до шести часов — для более легких. Для упакованных изделий срок годности составляет до трех суток при массе более 0,2 килограмма.

Также ГОСТ задает диапазоны массы. Например, бриошь может весить от 0,065 до 0,25 килограмма, ватрушка с творогом — от 0,1 до 0,35 килограмма. Для сдобной булочки закреплен вес 0,1 килограмма. Прописаны требования к форме, цвету, поверхности, вкусу.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. ГОСТ носит добровольный характер, производители смогут применять его по своему усмотрению.

Обсуждение (3)
rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?