Опубликовано уникальное фото Земли с борта корабля Orion

Sibnet.ru
Экипаж лунной миссии Artemis II прислал уникальный снимок земного шара, сделанный с борта космического корабля Orion. Фото опубликовано на сайте NASA.

Это первое за 54 года изображение, где Земля снята одним кадром. С 1972 года все подобные изображения планеты представляли собой склейки кадров, сделанных с низкой орбиты. Миссия позволила удалиться на достаточное расстояние, чтобы запечатлеть Землю разом.

Фото: © NASA

До этого схожая фотография была сделана с борта корабля «Аполлон-17» в 1972 года, легендарный снимок получил название The Blue Marble. Новое изображение называется «Привет, мир».

Снимок был сделан командиром корабля Грегори Ридом Уайсменом. Для фотографирования астронавты используют камеры Nikon D5, которые ранее уже зарекомендовали себя как устойчивые к воздействию радиации в условиях космоса.

Миссия Artemis II стартовала в ночь на 2 апреля. Это первый за 50 лет полет людей за пределы околоземной орбиты. В составе экипажа — четыре астронавта. За десять дней они должны облететь Луну и вернуться на Землю.

