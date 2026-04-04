Российские ученые открыли в Антарктиде новый объект

РИА Новости
Антарктида
Фото: © U.S. Department of State

Новый географический объект обнаружили в Антарктиде российские ученые — оазис на мысе Беркс, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — говорится в сообщении.

Открытый оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около минус 12 градусов, а свободная ото льдов зона занимает порядка 2,2 квадратных километра, отметили ученые.

Животный мир оазиса представлен пингвинами, тюленями, антарктическими буревестниками и некоторыми другими птицами. Ранее данная территория считалась нунатаком — скалой, выступающей из ледника.

По решению исследователей объект предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого. Окончательное утверждение названия остается за Международным научным комитетом по изучению Антарктики.

Ученые нашли объяснение главному секрету женской груди
Шутки помогли древним людям выиграть половую конкуренцию
Климат в России стал резко континентальным
Появилась новая теория рождения Вселенной
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?