Российские ученые открыли в Антарктиде новый объект

Новый географический объект обнаружили в Антарктиде российские ученые — оазис на мысе Беркс, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — говорится в сообщении.

Открытый оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около минус 12 градусов, а свободная ото льдов зона занимает порядка 2,2 квадратных километра, отметили ученые.

Животный мир оазиса представлен пингвинами, тюленями, антарктическими буревестниками и некоторыми другими птицами. Ранее данная территория считалась нунатаком — скалой, выступающей из ледника.

По решению исследователей объект предложено назвать в честь полярника Арнольда Будрецкого. Окончательное утверждение названия остается за Международным научным комитетом по изучению Антарктики.