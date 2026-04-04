США направили в Иран элитный спецназ

США направили в Иран элитный отряд спецназа для спасения второго летчика сбитого 3 апреля американского самолета-истребителя F-15 Strike Eagle.

Первый пилот был спасен в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов. Эвакуировавший летчика HH-60G Pave Hawk попал под иранский обстрел, в результате члены экипажа вертолета получили ранения, передает NBC.

Кроме того, во время прикрытия поисковой миссии был подбит второй американский самолет — штурмовик A-10 Thunderbolt II. Его пилот успел катапультироваться над Персидским заливом, после чего его спасли.

Фактически, между спецназом США и органами безопасности Ирана началась гонка в попытке первыми найти летчика. Тегеран объявил о выплате вознаграждения в размере 60 тысяч долларов тому, кто обнаружит пилота живым, обращение прозвучало на национальном телевидении.

Перед операцией США предложили Ирану 48-часовое прекращение огня, однако Тегеран отклонил предложение. По всей видимости, американцы рассчитывали использовать перемирие для поиска летчика.