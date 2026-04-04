США направили в Иран элитный спецназ

Источник: NBC
NBC
США направили в Иран элитный отряд спецназа для спасения второго летчика сбитого 3 апреля американского самолета-истребителя F-15 Strike Eagle.

Первый пилот был спасен в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов. Эвакуировавший летчика HH-60G Pave Hawk попал под иранский обстрел, в результате члены экипажа вертолета получили ранения, передает NBC.

Кроме того, во время прикрытия поисковой миссии был подбит второй американский самолет — штурмовик A-10 Thunderbolt II. Его пилот успел катапультироваться над Персидским заливом, после чего его спасли.

Фактически, между спецназом США и органами безопасности Ирана началась гонка в попытке первыми найти летчика. Тегеран объявил о выплате вознаграждения в размере 60 тысяч долларов тому, кто обнаружит пилота живым, обращение прозвучало на национальном телевидении.

Перед операцией США предложили Ирану 48-часовое прекращение огня, однако Тегеран отклонил предложение. По всей видимости, американцы рассчитывали использовать перемирие для поиска летчика.

Еще по теме
Россия нанесла групповой удар возмездия по Украине
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране
Иран сообщил об ударе по «украинскому складу»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
22
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета
15
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков