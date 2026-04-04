Названы критерии оценки за поведение в школах

Источник:
РИА Новости
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Оценку за поведение в школах выставляют коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов, рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева.

Участие нескольких человек в выставлении оценки помогает избежать субъективизма, уточнила Конева в интервью РИА Новости. В этом учебном году их в качестве эксперимента получают ученики 89 школ в пяти регионах страны.

При оценивании поведения учитываются дисциплинированность, соблюдение норм взаимодействия с другими учениками и сотрудниками школы, социальная активность и правомерное поведение.

Школам, участвующим в эксперименте, предложено несколько моделей оценивания поведения: в частности, двухуровневая («зачет», «незачет») и трехуровневая модель («образцовое», «допустимое» и «недопустимое»).

Также на выбор есть пятиуровневая модель, когда школьникам выставляют за поведение «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно».

Ожидается, что 1 сентября 2026 года систему оценок за поведение расширят на всю Россию, однако конечная модель пока еще не выбрана.

Еще по теме
Обзор нейросетей для диплома: список ИИ-помощников
Правда ли, что существуют технари и гуманитарии
Сервисы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ запустили в Max
Лучшие нейросети для ВКР: топ-9 сервисов для выпускной работы
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
22
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета
15
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков