Названы критерии оценки за поведение в школах

Оценку за поведение в школах выставляют коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов, рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева.

Участие нескольких человек в выставлении оценки помогает избежать субъективизма, уточнила Конева в интервью РИА Новости. В этом учебном году их в качестве эксперимента получают ученики 89 школ в пяти регионах страны.

При оценивании поведения учитываются дисциплинированность, соблюдение норм взаимодействия с другими учениками и сотрудниками школы, социальная активность и правомерное поведение.

Школам, участвующим в эксперименте, предложено несколько моделей оценивания поведения: в частности, двухуровневая («зачет», «незачет») и трехуровневая модель («образцовое», «допустимое» и «недопустимое»).

Также на выбор есть пятиуровневая модель, когда школьникам выставляют за поведение «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно».

Ожидается, что 1 сентября 2026 года систему оценок за поведение расширят на всю Россию, однако конечная модель пока еще не выбрана.