Масштабные сражения подушками пройдут по всему миру

Всемирный день сражения подушками отметят 4 апреля в крупнейших городах мира. Главной целью необычного праздника организаторы называют снижение стресса и веселое настроение.

Традиция отмечать забавный праздник зародилась в 2005 году, когда в США в одном из университетов учащиеся решили устроить самый масштабный бой подушками. С тех пор праздник отмечается по всему миру в первую субботу апреля.

В этот день устраивают массовые флешмобы — участники с подушками собираются в условленном месте, после чего по сигналу начинают шуточное сражение, чтобы выплеснуть негативные эмоции.

Одно из самых масштабных сражений подушками в этом году ожидается на Трафальгарской площади в Лондоне — там соберется несколько тысяч человек. Правила довольно строгие — разрешены только мягкие подушки без перьев, чтобы не вредить городской экологии.

Крупные уличные бои на подушках также анонсированы в Нью-Йорке, Барселоне, Вене, Гонконге и Токио. В некоторых городах организаторы требуют от участников соблюдения особого дресс-кода — пижамного костюма.