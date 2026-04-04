Православные отметят Лазареву субботу

Мощи Матроны Московской в Новосибирске
Православные 4 апреля 2026 года отметят Лазареву субботу. Сразу после Лазаревой субботы следует Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, а затем — Страстная седмица, самая строгая неделя Великого поста, которая завершается Пасхой.

Событию праздника посвящена 11-я глава Евангелия от Иоанна. Согласно тексту Нового Завета, в селе Вифания недалеко от Иерусалима жил Лазарь — человек, в чей дом часто приходил Христос и которого он называл другом.

Когда Лазарь занемог, его сестры послали за Иисусом. Тот пришел, но Лазарь уже скончался и был погребен в пещере. Иисус помолился у гробницы, а потом сказал: «Лазарь! Иди вон». Лазарь вышел из пещеры, связанный по рукам и ногам погребальными пеленами.

Считается, что данное чудо стало одним из самых ясных свидетельств божественной природы Иисуса, многие после этого приняли христианство. Однако событие разозлило и испугало иудейских начальников, в дальнейшем это привело к аресту и осуждению Христа.

Согласно современной традиции, в Лазареву субботу верующие должны побывать в храме на праздничном богослужении. Можно захватить веточки вербы, чтобы освятить их. Важно в этот день не ссориться, не обижаться, не сквернословить.

Лазарева суббота приходится на период Великого поста, однако в этот день есть небольшое послабление — к традиционным постным блюдам разрешается добавить рыбную икру.

