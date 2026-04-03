Найден способ быстро разогреть Марс

Ученые нашли способ быстро разогреть Марс с помощью микрочастиц особой формы. Ранее считалось, что для этого требуется века. Соответствующие выводы международной команды исследователей опубликованы журналом Geophysical Research Letters.

Средняя температура Марса минус 63 градуса Цельсия, что сопоставимо с центральными районами Антарктиды. Из-за этого парниковый газ там превращается в лед, покрывающий полюса. Чтобы запустить процесс потепления, требуется растопить сухой лед полярных шапок.

Для этого ученые предложили использовать искусственные аэрозоли. Первый состав состоит из графеновых дисков диаметром 250 нанометров, второй — из алюминиевых цилиндров длиной в 8 тысяч нанометров и диаметром в 60 нанометров. Всего потребуется 30 миллионов кубометров таких наночастиц.

При таких размерах частицы смогут эффективно поглощать длинноволновое инфракрасное излучение. Такие волны появляются в атмосфере планет земного типа в основном в результате двойного излучения поверхностью, нагревающейся под солнечными лучами.

Расчеты показали, что с такими частицами Марс начнет отдавать в космос существенно меньше энергии, которую он получает от Солнца. По мере потепления средняя скорость ветров на Марсе вырастет, что также ускорит распространение подобных аэрозолей в атмосфере.

Ученые отмечают, что благодаря сверхмалым размерам, такие частицы будут очень слабо оседать вниз. По оценкам специалистов, всего через 15 земных лет средняя температура теплого сезона в средних широтах Марса приблизится к среднегодовым показателям в Москве.

Такого температурного скачка будет достаточно для массового таяния льдов на Красной планете, что приведет к полноценному терраформированию планеты. Однако исследователи отмечают, что дальнейшую эволюцию марсианского климата рассчитать намного сложнее.