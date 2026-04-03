Apple упростила россиянам смену региона

Apple упростила смену региона для российских пользователей. При этом текущие подписки пропадают, но возвращаются, если выбрать Россию снова.

Также при смене региона до базовых настроек сбрасывается iCloud, но после смены региона обратно на Россию подписка в облаке возвращается. В то же время изменить регион не выйдет, если на балансе аккаунта Apple лежат деньги, пишет РБК.

Ранее для смены страны нужно было самостоятельно отменить все активные подписки или дождаться их окончания. Сейчас активные подписки отменяются автоматически. Указывать новый способ оплаты при смене региона теперь тоже не требуется.

Изменение правил для российских пользователей Apple произошли на фоне того, что с 1 апреля 2026 года операторы «большой четверки» по требованию Минцифры отключили возможность пополнять Apple ID с баланса мобильного телефона.