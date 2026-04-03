Лавров описал поведение западных стран фразой из фильма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым описал поведение западных стран фразой из советского фильма «Жестокий романс».

Характеризуя политику западных стран, которые находятся в кризисе и хотят его навязать другим объединениям, российский министр процитировал слова Карандышева из фильма «Жестокий романс»: «Не доставайся же ты никому».

Признаки раскола наблюдаются сейчас как в НАТО, так и в ЕС — так, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон после того, как союзники по НАТО не помогли США в войне против Ирана, всерьез рассматривает выход страны из альянса.

Фильм «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова был снят по пьесе Александра Островского «Бесприданница» в 1984 году. Журнал «Советский экран» признал его лучшим фильмом года.