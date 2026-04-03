НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров описал поведение западных стран фразой из фильма

Источник:
ТАСС
1735 8
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым описал поведение западных стран фразой из советского фильма «Жестокий романс».

Характеризуя политику западных стран, которые находятся в кризисе и хотят его навязать другим объединениям, российский министр процитировал слова Карандышева из фильма «Жестокий романс»: «Не доставайся же ты никому».

Признаки раскола наблюдаются сейчас как в НАТО, так и в ЕС — так, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон после того, как союзники по НАТО не помогли США в войне против Ирана, всерьез рассматривает выход страны из альянса.

Фильм «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова был снят по пьесе Александра Островского «Бесприданница» в 1984 году. Журнал «Советский экран» признал его лучшим фильмом года.

Еще по теме
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Международный экономический форум пройдет в Москве
Кремль оценил шестидневную рабочую неделю
Песков прокомментировал данные о поручении Путина ограничить VPN
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Обсуждение (8)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
22
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета
15
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков