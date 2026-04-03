Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Фото Земли с расстояния 70 тысяч километров

NASA опубликовало фотографию Земли, сделанную с расстояния почти в 70 тысяч километров экипажем корабля Orion.

Это первый с 1972 года случай, когда человек увидел собственную планету в виде полумесяца, отметило агентство.

Земля с корабля Orion
Фото: © NASA

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля с космодрома на мысе Канаверал (США). Через 25 часов корабль Orion вышел с околоземной орбиты на траекторию к Луне.

К 6-7 апреля корабль достигнет максимального удаления от Земли — более 400 тысяч километров, а затем пройдет вблизи Луны на расстоянии около 7,4 тысячи от ее поверхности, выполнив облет спутника без выхода на его орбиту. Orion должен вернуться на Землю 10-11 апреля.

В составе миссии астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Зачем люди снова летят на Луну

rumatam

да просто не можем...

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать.... Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?