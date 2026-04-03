Технологичный седан Volga C50 представили официально

Volga официально представила «элегантный» седан бизнес-класса C50, но пока только на фотографиях. Это аналог китайского Geely Preface.

«Воплощение строгого дизайна, эстетики и статуса», — говорится в пресс-релизе компании.

Volga C50 должна стать одним из самых просторных представителей в своем сегменте. Ее габариты: длина – 4825 мм, ширина – 1880 мм, колесная база – 2800 мм.

Седан оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л в двух вариантах форсировки – 150 лошадиных сил и 200 лошадиных сил. Машина оснащена роботизированной коробкой передач 7DCT. Привод – передний.

Среди оснащения: светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора. А также продвинутый комплекс систем активной безопасности, включающий адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения и удержания в полосе.

Полный пакет «теплых» опций включает электроподогрев руля, передних и задних сидений, зеркал заднего вида, ветрового стекла и форсунок омывателя.

Для С50 доступна палитра из пяти цветов: черный, белый, серо-голубой, темно-серый и оливковый зеленый. «Выразительность» седану придает фирменная решетка с логотипом VOLGA.

Volga С50 появится в продаже у официальных дилеров летом 2026 года. Тогда же обнародуют цены.

