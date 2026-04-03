НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажирский поезд опрокинулся на бок в Ульяновской области

Источник:
Sibnet.ru
1652 7

Пассажирский поезд № 302 Москва — Челябинск сошел с рельсов в Ульяновской области утром в пятницу, 3 апреля, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале. Погибших нет.

Поезд сошел с рельсов в 06.26 мск в районе станции Бряндино Чердаклинского района. С путей сошли семь вагонов, шесть опрокинулись.

«Погибших нет. Предварительно два пассажира с переломами: один — перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги», — написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По предварительной информации, в составе поезда было восемь вагонов, в которых ехали 415 пассажиров, среди них много детей. В поезде были несколько детских групп: спортивная секция из Златоуста (34 ребенка), танцевальный коллектив «Веснушки» из Челябинска и семь юных фехтовальщиков, возвращавшихся со спортивных сборов в Химках. Также на концерт ехала российская поп-группа «Демо».

Предварительная причина схода поезда с рельсов — излом рельса, утверждает RT со ссылкой на источник. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.

ЧП #Происшествия
Самое популярное
Обсуждение (7)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
29
22
18
15
15
