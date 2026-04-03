Сын Усольцевых пока отказался признать семью умершими

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что будет искать пропавшую в горах возле поселка Кутурчин Красноярского края семью, как только сойдет снег.

Баталов сказал ТАСС, что пока не собирается обращаться в суд для признания своих близких умершими, а как только позволит погода продолжит поиски родных.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если человек пропал без вести в ситуации, которая могла угрожать его жизни, например, в результате несчастного случая, его могут признать умершим через шесть месяцев. Это дает право на открытие дела о наследстве.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября 2025 года ушли в несложный поход к скале Буратинка возле поселка Кутурчин, с тех пор о них ничего неизвестно. Масштабные поиски продолжали до 12 октября. Следствие отрабатывало три версии пропажи: это несчастный случай, криминальная версия и побег. Последняя опровергнута.

Даниил Баталов — сын Ирины от первого брака, с 11 лет жил с отчимом и считает его отцом. Именно он заявил о пропаже родственников. У Сергея Усольцева есть еще две дочери и сын от двух браков.