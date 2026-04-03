Миссия Artemis II успешно взяла курс на Луну

Sibnet.ru
Artemis II
Фото: © NASA

Экипаж космического корабля Orion миссии Artemis II успешно осуществил маневр выхода на траекторию к Луне, сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

«Экипаж Artemis II официально находится на пути к Луне», — написал Айзекман в соцсети X.

Около 19.49 по времени Восточного побережья США 2 апреля (02.49 3 апреля по Москве), двигатели Orion включились и провели так называемый «транслунный инжекционный импульс», то есть придали кораблю ускорение.

Максимальное сближение с Луной на расстояние около 10 тысяч километров произойдет 6-7 апреля.

Artemis II отправилась к Луне 1 апреля. Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года. Главная цель программы — подготовка к следующему этапу: миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка на поверхность спутника.

