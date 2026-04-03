Актуальная тема
Человек и космос
Россияне увидят разрушение древней кометы

Россияне в ночь на 3 и 4 апреля смогут увидеть хвост разрушающейся кометы C/2026 A1, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Открытая в начале 2026 года комета уже сейчас активно теряет вещество под воздействием солнечного излучения и гравитации. Она вышла на первое место по яркости среди других объектов в небе.

По оценкам ученых, в момент максимального сближения с Солнцем, которое произойдет 4 апреля, C/2026 A1 разгонится приблизительно до 300 километров в секунду, при этом ее яркий хвост будет виден на всей территории России в обычный бинокль.

Пока неясно, сможет ли комета пережить экстремальное сближение с Солнцем — расчеты показывают, что она может упасть на звезду и погибнуть. Исход станет ясен для ученых только 6 апреля.

Астрономы классифицируют C/2026 A1 как один из фрагментов Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась в небе как гигантская белая звезда, хвост которой пересекал все ночное небо. Записи об этом попали в исторические хроники.

