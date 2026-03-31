Вратаря «Металлурга» наказали за удар клюшкой форварда «Сибири»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес штрафные санкции вратарю магнитогорского «Металлурга» Александру Смолину. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте лиги.

Смолин на 30-й минуте четвертого матча серии первого раунда плей‑офф между «Сибирью» и «Металлургом» нанес удар клюшкой нападающему новосибирцев Илье Федотову. Хоккеист получил большой дисциплинарный штраф (5+20) и был удален до конца встречи.

Комитет рассмотрел эпизод и постановил оставить наказание без изменений, квалифицировав его по пункту 1.5.2 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ («Колющий удар клюшкой»). Вратарь выплатит денежный штраф, его сумма не разглашается.

Удаление вратарей до конца матчей в плей-офф — очень редкое событие, за всю историю КХЛ таких случаев было зафиксировано менее 20. При этом почти все они происходили в рамках регулярного чемпионата.

Матч в Новосибирске закончился сенсационной победой в дополнительное время — «Сибирь» забросила решающую шайбу за секунду до завершения второго овертайма. Счет в серии 3–1 в пользу «Металлурга», пятый матч состоится 1 апреля в Магнитогорске.