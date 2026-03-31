Лотерейные миллионеры назвали счастливые числа

Большинство россиян, выигравших в лотерею 1 миллион рублей и более, считают счастливой цифру семь, сообщила пресс-служба оператора «Национальная Лотерея».

Согласно опросу, в котором приняли участие более 300 миллионеров лотерей бренда, цифру семь выбрали 27% счастливчиков. Далее следуют числа 13 и 17 — их назвали 12% и 10% опрошенных соответственно.

Число 13 вопреки своей мистической репутации для многих победителей лотерей также оказалось символом удачи и крупных выигрышей. В топ счастливых чисел вошли 14, восемь, пять и три — они набрали от 5% до 8% голосов.

Отмечается, что выбор счастливого числа, как правило, обусловлен не рациональным расчетом, а эмоциональной привязкой, а при выборе комбинации россияне в основном доверяют интуиции, а не математическому расчету.