Max запустил новый раздел для бизнеса

Новый раздел для бизнеса появился в приложении национального мессенджера Max, сообщила пресс-служба платформы. Он позволит создавать чат-боты, мини-приложения и каналы.

«Для того, чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел "Max для бизнеса" в профиле и следовать простым инструкциям», — говорится в сообщении.

Для создания полноценного бизнес-профиля компании ее владелец или представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью портала «Госуслуги» или одного из банков-партнеров.

После этого появится возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в Max, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот платформами, а также интегрировать в свой бизнес «Цифровой ID» для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.