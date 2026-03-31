Новосибирский зоопарк объявил пол нового белого медвежонка

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил, что у белых медведей Кая и Герды родился мальчик. Это уже седьмой детеныш знаменитой пары и третий — мужского пола.

«Малыш чувствует себя отлично: он здоров, активен и с любопытством изучает мир вокруг. Уже видно, что он унаследовал от родителей и силу, и обаяние!» — говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.

Медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года. Только в середине марта Герда стала выводить его на улицу.

Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди (самец) и Шайна, Белка и Стрелка.