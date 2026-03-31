Новосибирский зоопарк объявил пол нового белого медвежонка

Медведица Герда и медвежонок в Новосибирском зоопарке
Фото: © Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил, что у белых медведей Кая и Герды родился мальчик. Это уже седьмой детеныш знаменитой пары и третий — мужского пола.

«Малыш чувствует себя отлично: он здоров, активен и с любопытством изучает мир вокруг. Уже видно, что он унаследовал от родителей и силу, и обаяние!» — говорится в сообщении зоосада в телеграм-канале.

Медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года. Только в середине марта Герда стала выводить его на улицу.

Белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди (самец) и Шайна, Белка и Стрелка.

Еще по теме
Массовое пробуждение медведей началось в Сибири
Манул Тимофей начал процесс «разжировки»
Московский манул Тимофей снова остался без невесты
Каких питомцев можно перевозить в салоне самолета
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
27
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
25
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
22
Трамп пойдет на мир с Ираном без открытия Ормузского пролива
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
16
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране