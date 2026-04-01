Стоимость ОСАГО с 1 апреля пересчитают

Коэффициент бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя в России, 1 апреля автоматически пересчитют.

Пересчет происходит ежегодно. Цена полиса повышается, если в течение предыдущего периода (с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего) в автоматизированную систему страхования попадает информация о страховых выплатах за водителя. В этом случае увеличивается коэффициент бонус-малус и уменьшается скидка за безаварийную езду.

Для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. Такой имеют 1% водителей в России. Водителям-новичкам при первичном заключении договора ОСАГО присваивается коэффициент 1,17.

Для аккуратных водителей стоимость ОСАГО снизится. Минимальное значение коэффициента бонус-малус составляет 0,46 — он присваивается водителям, по вине которых в течение десяти лет не происходило ДТП.

На коэффициент бонус-малус влияют только те ДТП, в которых водитель оказался виновной стороной. Другие нарушения и штрафы при расчете не учитываются.