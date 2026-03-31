Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализован

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Нижнекамске локализован, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на нефтехимическом предприятии произошел взрыв.

Пожару на территории завода был присвоен наивысший ранг сложности, очаг возгорания находился на насосной установке. По предварительным данным, трое человек погибли, 55 пострадали, они получили травмы различной степени тяжести

Холдинг СИБУР, которому принадлежит предприятие, назвал причиной инцидента технологический сбой. Компания опровергла связь пожара с воздушной атакой. Минобороны России заявило, что данных о работе средств ПВО в районе Нижнекамска не поступало.

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту произошедшего, специалисты уточняют причины аварии и оценивают последствия. Завод входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.