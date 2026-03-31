НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализован

Источник:
Sibnet.ru
246 0
«Нижнекамскнефтехим»
Фото: © пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Нижнекамске локализован, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на нефтехимическом предприятии произошел взрыв.

Пожару на территории завода был присвоен наивысший ранг сложности, очаг возгорания находился на насосной установке. По предварительным данным, трое человек погибли, 55 пострадали, они получили травмы различной степени тяжести

Холдинг СИБУР, которому принадлежит предприятие, назвал причиной инцидента технологический сбой. Компания опровергла связь пожара с воздушной атакой. Минобороны России заявило, что данных о работе средств ПВО в районе Нижнекамска не поступало.

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту произошедшего, специалисты уточняют причины аварии и оценивают последствия. Завод входит в топ-10 мировых производителей синтетического каучука.

ЧП #Происшествия
Читайте также
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Удавиков

нужно больше рабов для миллиардеров, отрабатывает лобби

staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

Uynachalnica

И только, а героя труда жалко чтоли?

rumatam

еще больше соков решил выжать из простого народа?