Пасынок Стаса Намина получил 18 лет за двойное убийство

Московский областной суд приговорил пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна (в судебных документах фигурировал под фамилией Ткаченко) к 18 годам лишения свободы за убийство сводного брата и родной бабушки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Сын Стаса Намина, 30-летний Артем Микоян и его 83-летняя бывшая теща Полина Ткаченко были найдены мертвыми 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Микоян — сын третьей жены Намина.

По данным следствия, Роман поссорился с бабушкой и убил ее ножом, а затем вызвал из Москвы брата и также в ходе ссоры убил его.

Ткаченко признан виновным в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Выступая с последним словом в суде, Ткаченко попросил у отчима и своей матери прощения, встав перед ней на колени и заплакав. Он заявил, что полностью раскаивается в содеянном и готов понести справедливое наказание, так как его поступок не имеет оправдания.