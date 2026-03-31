Пасынок Стаса Намина получил 18 лет за двойное убийство

Пасынок Стаса Намина Роман Ткаченко в зале суда
Фото: © пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области

Московский областной суд приговорил пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна (в судебных документах фигурировал под фамилией Ткаченко) к 18 годам лишения свободы за убийство сводного брата и родной бабушки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Сын Стаса Намина, 30-летний Артем Микоян и его 83-летняя бывшая теща Полина Ткаченко были найдены мертвыми 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. По подозрению в убийстве был задержан Роман Микоян — сын третьей жены Намина.

По данным следствия, Роман поссорился с бабушкой и убил ее ножом, а затем вызвал из Москвы брата и также в ходе ссоры убил его.

Ткаченко признан виновным в убийстве двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Выступая с последним словом в суде, Ткаченко попросил у отчима и своей матери прощения, встав перед ней на колени и заплакав. Он заявил, что полностью раскаивается в содеянном и готов понести справедливое наказание, так как его поступок не имеет оправдания.

Еще по теме
ФСБ уличила британского дипломата в шпионаже
Как найти своего участкового
ФСБ заявила о предотвращении терактов в Москве. ВИДЕО
Подростка в Кузбассе арестовали за платные «звезды» в мессенджере
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
31
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
25
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
22
Трамп пойдет на мир с Ираном без открытия Ормузского пролива
16
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране
13
Путин назвал хорошего президента для России