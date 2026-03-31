Минцифры обяжет подключить платную электронную почту

Источник:
«Ведомости»
Почта России
Государственную платформу платформы для официальной электронной переписки между гражданами, компаниями и органами власти создадут в России, соответствующая инициатива прописана в законопроекте Минтранса о реформе почтовой отрасли.

Министерство предлагает ввести государственную платформу для пересылки документов, которая будет называться электронной почтовой системой. Внутри нее ведомство хочет сделать цифровой почтовый ящик, создание которого предполагается через личный кабинет на «Госуслугах».

Подключение к государственной почте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предлагается сделать обязательным и платным. Кроме этого, за использование такого ящика планируют брать ежемесячную плату.

Согласно законопроекту, оператором электронной почтовой системы для официальной переписки станет организация федеральной почтовой связи, которую определит правительство. Она будет отвечать за создание и работу платформы.

Пользователям предлагается предоставить возможность создать почтовый ящик с 1 сентября 2026 года. В случае если электронная отправка будет невозможна, документы направят регистрируемым письмом на бумаге.

Еще по теме
Минцифры обязали снизить использование VPN в России
Telegram предупредил о «последней возможности» приобрести Premium
Операторы введут плату за использование VPN
Обзор чатов с виртуальными девушками: как пообщаться с ИИ‑подругой
смотреть все
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
2696
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4599
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5453
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
8290
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
8483
3
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137611
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171691
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157972
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3580363
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185090
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

Uynachalnica

И только, а героя труда жалко чтоли?

Uynachalnica

А я бы ему посоветовал свои советы в мемуарах оставлять. Чисто тот, кто боится слежки, такие девайсы...

rumatam

еще больше соков решил выжать из простого народа?