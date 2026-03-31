Минцифры обяжет подключить платную электронную почту

Государственную платформу платформы для официальной электронной переписки между гражданами, компаниями и органами власти создадут в России, соответствующая инициатива прописана в законопроекте Минтранса о реформе почтовой отрасли.

Министерство предлагает ввести государственную платформу для пересылки документов, которая будет называться электронной почтовой системой. Внутри нее ведомство хочет сделать цифровой почтовый ящик, создание которого предполагается через личный кабинет на «Госуслугах».

Подключение к государственной почте юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предлагается сделать обязательным и платным. Кроме этого, за использование такого ящика планируют брать ежемесячную плату.

Согласно законопроекту, оператором электронной почтовой системы для официальной переписки станет организация федеральной почтовой связи, которую определит правительство. Она будет отвечать за создание и работу платформы.

Пользователям предлагается предоставить возможность создать почтовый ящик с 1 сентября 2026 года. В случае если электронная отправка будет невозможна, документы направят регистрируемым письмом на бумаге.