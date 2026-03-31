Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для ряда отраслей экономики, которую ранее высказал бизнесмен Олег Дерипаска.

Дерипаска заявил, что Россия должна как можно быстрее пройти «трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями». Для этого он предложил перевести россиян на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 часов.

«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно [на такой график], они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — сказал Онищенко РИА Новости.

По его словам, отрасли промышленности, которые создают материальные блага, занимаются переработкой и являются добывающими, могли бы перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов. Чтобы Россия «не упала в рецессию», необходимо работать, отметил академик.

«При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня», — отметил Онищенко.