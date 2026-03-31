Как с 1 апреля изменятся правила выдачи ипотеки

Российские банки с 1 апреля 2026 года изменят правила выдачи ипотечных кредитов, соответствующие рекомендации ранее распространил Центробанк. Кредитные учреждения перестанут учитывать серые доходы заемщика при выдаче ипотеки.

По новым правилам оценки долговой нагрузки заемщиков для подтверждения доходов через выписку со счета будут учитываться только официальная зарплата, пенсия, социальные выплаты и доход от аренды.

Кредитные организации будут сравнивать доход, указанный заемщиком в справке по форме 2-НДФЛ и заработок, получаемый специалистами в той же сфере и должности, по данным Росстата, за вычетом 10%. При этом учитываться банком будет тот показатель, что окажется меньше.

Другие источники дохода придется подтверждать отдельными документами. Так, индивидуальным предпринимателям потребуется подтверждать доход не справками, выданными самим себе, а используя налоговые декларации или книгу учета доходов и расходов.

Кроме этого, не будут приниматься выписки по счетам заемщика, открытым в банке, на которые зачисляются иные доходы. Такие средства могут поступать на счет из-за совершения разовых операций, что не считается стабильным источником.