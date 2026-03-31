Вспышка максимального уровня произошла на Солнце

Экстремальная вспышка и крупный выброс плазмы зафиксированы на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Вспышке впервые почти за два месяца присвоен высочайший класс X1.5, она сопровождалась крупным и скоростным выбросом плазмы, при этом плазменное облако может достичь Земли уже вечером во вторник, вызвав магнитную бурю.

Однако траектория выброса плазмы пока остается предметом обсуждения — большинство специалистов считает, что облако пройдет по касательной и спровоцирует магнитные бури среднего уровня — вплоть до G4.

Астрономы ожидают, что из-за вечернего прихода облака плазмы предстоящей ночью с высокой вероятностью можно будет наблюдать интенсивные полярные сияния.

