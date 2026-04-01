Социальные пенсии проиндексируют для 3,5 млн человек

Социальные пенсии в среду, 1 апреля проиндексируются на 6,8% — это коснется более 3,5 миллиона человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Социальная пенсия предназначена для граждан, у которых в силу ряда обстоятельств нет трудового стажа или его недостаточно для страховой пенсии. В отличие от страховой пенсии, такая выплата не зависит от накопленных взносов.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей.

Индексация также коснется около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Это инвалиды (в том числе дети‑инвалиды), дети, потерявшие одного или двух родителей, и представители малочисленных народов Севера.

После индексации пенсия для инвалидов I группы — составит порядка 18 848, а для инвалидов с детства I группы и детей‑инвалидов — примерно 22 617 тысячи рублей.