НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Социальные пенсии проиндексируют для 3,5 млн человек

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Социальные пенсии в среду, 1 апреля проиндексируются на 6,8% — это коснется более 3,5 миллиона человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Социальная пенсия предназначена для граждан, у которых в силу ряда обстоятельств нет трудового стажа или его недостаточно для страховой пенсии. В отличие от страховой пенсии, такая выплата не зависит от накопленных взносов.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей.

Зарплаты госслужащих засекречены →

Индексация также коснется около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Это инвалиды (в том числе дети‑инвалиды), дети, потерявшие одного или двух родителей, и представители малочисленных народов Севера.

После индексации пенсия для инвалидов I группы — составит порядка 18 848, а для инвалидов с детства I группы и детей‑инвалидов — примерно 22 617 тысячи рублей.

Еще по теме
Электронную подпись потребуется срочно обновить
Изменились правила перевода денег по реквизитам
Как с 1 апреля изменятся правила выдачи ипотеки
Как с 1 апреля будет работать рассрочка на покупки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Казахстан временно закрыл границу с Россией
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

Удавиков

нужно больше рабов для миллиардеров, отрабатывает лобби

Uynachalnica

И только, а героя труда жалко чтоли?

Egorka72

Эти "неуважаемые" ничего тяжелей стакана не поднимали - вот и несут ересь.....

Uynachalnica

А я бы ему посоветовал свои советы в мемуарах оставлять. Чисто тот, кто боится слежки, такие девайсы...