НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Как с 1 апреля будет работать рассрочка на покупки

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Яндекс Сплит
Фото: © Sibnet.ru

Новый закон о рассрочке вступит в силу 1 апреля 2026 года, документ ранее был подписан президентом Владимиром Путиным.

Рассрочка — это способ купить конкретный товар сейчас, а платить за него потом частями. Обычно — равными платежами в течение нескольких месяцев.

Теперь продавцы и операторы сервиса рассрочки не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные. Также ограничиваются размеры штрафов, которые операторы смогут брать с пользователей.

Сейчас продавцы могут устанавливать разную цену на товар — одну при оплате сразу и другую при покупке в рассрочку. По новым правилам стоимость должна быть одинаковой независимо от способа оплаты.

Если сумма рассрочки меньше 50 тысяч рублей, данные о ней не будут передаваться в бюро кредитных историй, это снижает риск ухудшения кредитного рейтинга. При этом рассрочка станет короче — максимум шесть месяцев, а с 2028 года — максимум четыре месяца.

Покупателю нельзя будет навязывать дополнительные услуги, например, заставлять оформлять платные сервисы вместе с рассрочкой. Также у клиентов появится право досрочно погасить платежи полностью или частично без штрафов.

Кроме этого, после вступления закона в силу появится реестр операторов рассрочки, который будет вести Банк России. Только включенные в него компании смогут официально предоставлять рассрочку, их будет контролировать регулятор.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Может ли кешбэк облагаться налогом
Аналитик дала совет по вложению средств после снижения ставки ЦБ
Финансист напомнила о возможности досрочно получить часть пенсии
Миллиардер Мельниченко назвал российскую экономику «убивающейся»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
25
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
24
Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
16
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора