Как с 1 апреля будет работать рассрочка на покупки

Новый закон о рассрочке вступит в силу 1 апреля 2026 года, документ ранее был подписан президентом Владимиром Путиным.

Рассрочка — это способ купить конкретный товар сейчас, а платить за него потом частями. Обычно — равными платежами в течение нескольких месяцев.

Теперь продавцы и операторы сервиса рассрочки не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные. Также ограничиваются размеры штрафов, которые операторы смогут брать с пользователей.

Сейчас продавцы могут устанавливать разную цену на товар — одну при оплате сразу и другую при покупке в рассрочку. По новым правилам стоимость должна быть одинаковой независимо от способа оплаты.

Если сумма рассрочки меньше 50 тысяч рублей, данные о ней не будут передаваться в бюро кредитных историй, это снижает риск ухудшения кредитного рейтинга. При этом рассрочка станет короче — максимум шесть месяцев, а с 2028 года — максимум четыре месяца.

Покупателю нельзя будет навязывать дополнительные услуги, например, заставлять оформлять платные сервисы вместе с рассрочкой. Также у клиентов появится право досрочно погасить платежи полностью или частично без штрафов.

Кроме этого, после вступления закона в силу появится реестр операторов рассрочки, который будет вести Банк России. Только включенные в него компании смогут официально предоставлять рассрочку, их будет контролировать регулятор.