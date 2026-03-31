Может ли кешбэк облагаться налогом

Банковский кешбэк не признается налогооблагаемым доходом и освобожден от НДФЛ, уточнила Федеральная налоговая служба в своем телеграм-канале.

Включения поступлений от кешбэка в налогооблагаемую базу практически исключено, однако в ряде случаев он может облагаться налогом. Например, если кешбэк получен не в рамках публичной оферты, в рамках трудовых отношений или в качестве платы за оказание услуг.

Налоговая служба также отметила, что при начислении налога на вклады основанием для расчета являются сведения, которые предоставляют банки. Они передают сведения о процентном доходе общей суммой, не разбивая по отдельным вкладам и счетам.

Налогоплательщик может проверить свои доходы в личном кабинете на сайте ФНС. Если данные не соответствуют сведениям налогоплательщика, необходимо обращаться в банк для уточнения.