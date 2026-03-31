Израиль ввел смертную казнь за терроризм через повешение

ТАСС
Здание Кнессета Израиля
Фото: James Emery from Douglasville, United States / CC BY 2.0

Израильский Кнессет (парламент) принял закон о введении смертной казни для террористов через повешение, сообщил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

«Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль», — приводит ТАСС слова Бен-Гвира.

Смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнение через повешение, наказание распространится на радикалов вне зависимости от их вероисповедания, уточнила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Проект закона в решающем третьем чтении получил поддержку 62 депутатов 120-местного Кнессета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проголосовал в поддержку данного закона.

Против этой меры выступили 48 парламентариев. Оппозиция назвала этот закон позорным, аморальным, противоречащим основополагающим демократическим ценностям и международному праву.

